В Рязанской области 10 октября пройдет дождь

В пятницу, 10 октября, в регионе будет облачно. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днём +10, +15°С.