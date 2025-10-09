В России за неполный 2025 год ущерб от разбитых машин составил 1,5 млрд рублей

Водители в России за неполный 2025 год разбили машины на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщают в телеграм-канале «Readovka».

За весь 2024 год страховые компании выплатили 2,7 млрд. В списке самых разбиваемых автомобилей (на 100 застрахованных) оказались бюджетные модели, такие как Skoda Fabia, Renault Logan и Skoda Yeti, а также Zeekr 001 и Audi A3.

Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование», отметил, что большинство разбитых автомобилей — это европейские марки с большим пробегом и низкой стоимостью. Высокая стоимость запчастей для этих моделей приводит к тому, что ремонт оказывается экономически нецелесообразным, что и объясняет высокую частоту «тотальных» ДТП.

По маркам, в 2025 году было разбито 67 автомобилей Geely (в 2024 — 70), 63 Chery (в 2024 — 81) и 60 отечественных Lada (в 2024 — 98). По моделям лидирует Geely Coolray с 46 разбитыми машинами в 2025 году (49 в 2024), на втором месте Lada Granta с 31 автомобилем (43 в 2024), замыкает тройку Chery Tiggo 7 Pro Max с 24 разбитыми автомобилями против 9 годом ранее.