С 2026 года самозанятые россияне смогут оформлять оплачиваемый больничный

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, для получения такой возможности с 1 января можно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде. Ежемесячные страховые взносы составят от 1300 до 1900 рублей. В случае болезни самозанятый будет получать пособие в размере от 35 до 50 тысяч рублей в год. Если в течение полутора лет больничный не потребуется, размер взносов уменьшится. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

