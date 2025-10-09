Рязанскую область накроет циклон «Барбара»

Ожидается, что циклон придет в Центральную Россию к выходным. В регионах ЦФО, в том числе в Рязанской области, прогнозируют дожди. По данным специалистов, «Барбара» уже принес ливни в Румынию и снегопады в Болгарию и Сербию.

Рязанскую область накроет циклон «Барбара». Об этом 9 октября сообщили в Telegram-канале «Метеовести» центра «Фобос».

