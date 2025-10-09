Рязань
Рязанский приборный завод принял участие в офтальмологическом форуме в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на XVIII Российском общенациональном офтальмологическом форуме с международным участием (РООФ) офтальмологические приборы торговой марки diathera.

В рамках форума на выставке медицинского оборудования демонстрировались приборы для измерения внутриглазного давления и магнитотератевтический офтальмологический аппарат производства ГРПЗ для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Посетителям представили серию приборов для измерения внутриглазного давления, которые помогают офтальмологам, оптометристам и врачам общей практики диагностировать на ранней стадии опасное заболевание — глаукому. Процедура занимает несколько секунд, безболезненна, исключается риск инфицирования. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики.

«ГРПЗ производит и реализует конкурентоспособную офтальмологическую медицинскую продукцию, соответствующую современным мировым стандартам. Подтверждением тому служат поставки не только в отечественные учреждения здравоохранения, но и в клиники стран СНГ. Так, напрямую мы отгружаем приборы для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera в Республику Беларусь и через наших официальных российских дилеров в Казахстан, Армению, Азербайджан, Молдову», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Также на стенде предприятия демонстрировался магнитотерапевтический аппарат АМТО. Он предназначен для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний: близорукости, дальнозоркости, астенопии, воспалительных заболеваний глаз и др. Комплексное воздействие импульсного магнитного поля на глазное яблоко и прилегающие зоны головы ускоряет процесс выздоровления, повышает остроту зрения, снижает систолическое давление, уменьшает отек роговицы.

В ходе выставки проведены предварительные переговоры об оснащении лечебно-профилактических учреждений офтальмологическими приборами diathera производства ГРПЗ.

Российский общенациональный офтальмологический форум — главное мероприятие офтальмологического сообщества России. Его организаторами выступили Министерство здравоохранения РФ, ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, Кафедра глазных болезней ФДПО ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов».