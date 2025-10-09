Рязанке изменили приговор и назначили 4 года колонии за мошенничество
Рязанский областной суд изменил приговор местной жительнице, осужденной за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Теперь ей назначено реальное лишение свободы на срок 4 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами государственного обвинителя о том, что осужденная, имея неснятую и непогашенную судимость за аналогичное преступление, вновь совершила уголовно наказуемое деяние. В связи с этим был отменен ранее вынесенный приговор Советского районного суда города Рязани. Подсудимая была взята под стражу прямо в зале суда, и приговор вступил в законную силу.
Рязанский областной суд изменил приговор местной жительнице, осужденной за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Теперь ей назначено реальное лишение свободы на срок 4 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами государственного обвинителя о том, что осужденная, имея неснятую и непогашенную судимость за аналогичное преступление, вновь совершила уголовно наказуемое деяние. В связи с этим был отменен ранее вынесенный приговор Советского районного суда города Рязани.
Подсудимая была взята под стражу прямо в зале суда, и приговор вступил в законную силу.