Несколько населенных пунктов Рязанской области останутся без света 10 октября

В связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» будет отключена электроэнергия в Клепиковском районе. С 13:00 до 16:00: Спас-Клепики: ул. Кузьмина, ул. Паустовского, ул. Сосновая, ООО «Автодор», ГУ «Клепиковская», «Теле-2». С 13:00 до 14:00: Спас-Клепики: ул. Центральная (д. Лосево), д. Первушкино, д. Сергеево, с. Екшур: ул. Красный Октябрь, ул. Чернова, ул. Песчаная, д. Дарьино.