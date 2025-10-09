Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
16°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
10°
ЦБ USD 81.41 -0.14 10/10
ЦБ EUR 94.7 -0.24 10/10
Нал. USD 82.20 / 82.00 09/10 18:40
Нал. EUR 96.00 / 96.80 09/10 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 263
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 969
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 924
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 270
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На трассе в Рязанской области произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на 284-м километре трассы Р-22 Каспий в Скопинском районе. Там столкнулись «Ларгус» и «Mitsubishi». На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

На трассе в Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщается в Тelegram-канале «Скопингаген».

Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на 284-м километре трассы Р-22 Каспий в Скопинском районе.

Там столкнулись «Ларгус» и «Mitsubishi».

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.