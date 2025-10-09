На трассе в Рязанской области произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на 284-м километре трассы Р-22 Каспий в Скопинском районе. Там столкнулись «Ларгус» и «Mitsubishi». На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.