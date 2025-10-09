Минтранс напомнил, когда нужно менять летнюю резину

Минтранс напомнил, когда нужно менять летнюю резину. Соответствующая информация 9 октября опубликована в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в публикации, эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5…+7 градусов. В Центральной России это происходит ближе к ноябрю.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону, зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря.