Кабмин заявил, что в работе самозанятых не планируется изменений до 2028 года
