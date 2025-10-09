Кабмин заявил, что в работе самозанятых не планируется изменений до 2028 года

Правительство России сообщило, что условия работы и налогообложения для самозанятых не изменятся до 2028 года. Об этом пишет ТАСС. Это связано с тем, что эксперимент, который начался в 2019 году, продолжится до конца 2028 года. В течение этого времени самозанятые будут платить налог по прежним ставкам: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совет Федерации предложил рассмотреть возможность завершения эксперимента уже в 2026 году, но правительство настаивает на том, что изменения не планируются до 2028 года. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что нужно будет проанализировать результаты эксперимента, но текущие условия останутся без изменений.

