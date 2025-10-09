Больше половины России заволокло снегом

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, снегом покрыло около 60% территории России. Он отметил, что в некоторых местах высота снежного покрова достигает 18 см. «Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет уже 13-18 см. А на Таймыре — 14-16 см. По словам метеоролога, практически весь Дальневосточный федеральный округ находится под снегом. Покров не установился только в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье из-за высокой температуры воздуха по отношению к климату», — подчеркнул Вильфанд. Он отметил, что до конца недели ситуация останется без изменений.

