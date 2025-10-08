Врачи рассказали рязанцам, для кого опасен чай с облепихой и имбирем

Врачи рассказали рязанцам, для кого опасен чай с облепихой и имбирем. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на врача Екатерину Гузман.

По ее словам, такой напиток противопоказан людям с выраженной гипертонией или гипотонией, а также беременным женщинам.

Он может вызвать раздражение ЖКТ. Кислоты облепихи и острая природа имбиря могут усиливать гастрит, эзофагит, язвенную болезнь. Имбирь обладает желчегонным эффектом, что может спровоцировать движение камней в желчном пузыре и вызвать приступ желчной колики.

Врач также обратила внимание, что чай с облепихой и имбирем оказывает влияние на давление, поэтому его можно употреблять людям с умеренными изменениями.