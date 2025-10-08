В рязанском детском саду нашли нарушения

Выяснилось, что медицинский блок одного из детских садов Рязани не был укомплектован в соответствии с установленными требованиями. Там отсутствовали секундомеры, динамометры, плантограф, оториноскоп, носилки, биксы, а также сейф для хранения лекарственных препаратов. Руководителя детского сада потребовали устранить нарушения.