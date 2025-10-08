В Рязанской области отключат электроэнергию 9 октября

В Клепиковском районе 9 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщила райадминистрация в соцсетях. С 09:00 до 12:00 света не будет в следующих населенных пунктах: Бахметьево, Большая Каменка, Васильево, Зыково, Кондаково, Максино, Малая Каменка, Муночь, Филино, Филотово, Чиряты, Шабаево, Верея, Деево, Захарово, Каверино, Карцово, Крутово, Лаптево, Оськино, Порошино, Потапово, Селезнево, Харино, Ценово. С 09:00 до 17:00 — в деревне Малое Жабье. С 12:00 до 16:00 — в населенных пунктах: Амлешовские Выселки, Андроново, Воскресенье, Гаврино, Мамасево, Ново-Аносово, Ново-Савино, Часлово, Ветчаны, Иванково, Култуки, Сергеевка, Андроново, Борисково, Малахово.