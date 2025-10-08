В рязанской колонии капитально отремонтировали банно-прачечный комплекс

Капитальный ремонт провели в ИК-2. В банно-прачечном комплексе произведены отделочные работы, заменены инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления, установлены новые окна. Были оборудованы специальные места для инвалидов, а также пандус на входе в банно-прачечный комбинат. В банно-прачечный комплекс входит баня, постирочный зал, комната для сушки, глажения и хранения чистого белья.

В рязанской колонии капитально отремонтировали банно-прачечный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

