В рязанской колонии капитально отремонтировали банно-прачечный комплекс
