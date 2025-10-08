В рязанской больнице № 10 появилось новое оборудование

Отмечается, что в медучреждение поступило свыше 50 единиц новых медицинских изделий. Материально-техническую базу отделения пополнили такие необходимые изделия, как кислородные концентраторы — приборы требуются пациентам, у которых снижено содержание кислорода в крови. Функциональные кровати, позволяющие менять положение больного. Специальные матрасы помогут предотвратить развитие пролежней у лежачих пациентов. Появились и новые установки для обеззараживания и очистки воздуха — незаменимые помощники в деле защиты паллиативных пациентов от острых респираторных инфекций.