В Рязани обсудили внедрение искусственного интеллекта для улучшения экологии

В Рязани состоялся Научно-технический совет Росприроднадзора под председательством Светланы Геннадьевны Радионовой. Об этом пишет губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

На заседании, в котором приняли участие эксперты и представители предприятий, обсуждались практические решения для улучшения экологической ситуации в стране. Одной из ключевых тем стало использование искусственного интеллекта для выявления источников загрязнений.

Эксперты предложили механизмы стимулирования предприятий к внедрению современных систем контроля за выбросами. Заседание прошло в «зеленом офисе» компании «Технониколь», где участники осмотрели производственные мощности и современное оборудование, включая системы для дополнительной очистки газов. Компания также планирует установить четыре поста мониторинга по периметру завода для контроля выбросов.

Светлана Радионова подчеркнула важность интеграции экологических инициатив в промышленное развитие, отметив, что необходимо не выбирать между развитием и экологией, а стремиться связать эти две сферы воедино. Она призвала к реализации представленных решений, которые должны приносить реальную пользу жителям региона.

Фото: Павел Малков