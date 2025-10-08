В Рязани обсудили внедрение искусственного интеллекта для улучшения экологии

В Рязани состоялся Научно-технический совет Росприроднадзора под председательством Светланы Геннадьевны Радионовой. Об этом пишет губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
На заседании, в котором приняли участие эксперты и представители предприятий, обсуждались практические решения для улучшения экологической ситуации в стране. Одной из ключевых тем стало использование искусственного интеллекта для выявления источников загрязнений.
Эксперты предложили механизмы стимулирования предприятий к внедрению современных систем контроля за выбросами. Заседание прошло в «зеленом офисе» компании «Технониколь», где участники осмотрели производственные мощности и современное оборудование, включая системы для дополнительной очистки газов. Компания также планирует установить четыре поста мониторинга по периметру завода для контроля выбросов.
Светлана Радионова подчеркнула важность интеграции экологических инициатив в промышленное развитие, отметив, что необходимо не выбирать между развитием и экологией, а стремиться связать эти две сферы воедино. Она призвала к реализации представленных решений, которые должны приносить реальную пользу жителям региона.
Фото: Павел Малков