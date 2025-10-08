В Рязани на участке улицы Вокзальной запретят парковку

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного встречного разъезда на участке Коммунистического переулка от 2-го Вокзального проезда до улицы Вокзальная на стороне дома № 55Б планируется запретить парковку. На месте установят соответствующие знаки.

Администрация Рязани просит всех автовладельцев принять эту информацию к сведению.