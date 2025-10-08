В Рязани автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе

ДТП произошло вечером 7 октября на улице Высоковольтной. На кадрах видно, как велосипедиста сбивает легковушка, когда тот едет через пешеходный переход. Судя по кадрам, молодой человек не получил серьезных повреждений.

В Рязани автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Момент ДТП опубликован в паблике «Подслушано у водителей Рязани» VK.

ДТП произошло вечером 7 октября на улице Высоковольтной. На кадрах видно, как велосипедиста сбивает легковушка, когда тот едет через пешеходный переход.

Судя по кадрам, молодой человек не получил серьезных повреждений.