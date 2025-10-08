Росприроднадзор через суд потребовал с Рязанской НПК более 400 млн рублей

Сумма требуемых денежных средств по двум искам составляет 447 миллионов 193 тысяч 664 рубля. Суд принял заявления к производству и назначил предварительные заседания назначили на 27 ноября 2025 года.

Росприроднадзор через суд потребовал с Рязанской нефтеперерабатывающей компании более 400 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Сумма требуемых денежных средств по двум искам составляет 447 миллионов 193 тысяч 664 рубля.

Суд принял заявления к производству и назначил предварительные заседания назначили на 27 ноября 2025 года.