Работа рязанского художника победила в проекте «Активный гражданин»
Работа художника из Рязани, Александра Дёмкина, победила в голосовании в проекте «Активный гражданин» как лучшее граффити выставки «Фигура речи» в галерее «Нетстен». Отмечается, что идея этого граффити — вечный диалог между классическим и современным искусством и поиск баланса. Галерея расположена у креативных кластеров Винзавод и Artplay, выставку можно посетить до конца октября.
