Павел Малков принял участие в семинаре, организованном аппаратом полномочного представителя президента РФ в ЦФО

Губернатор Павел Малков принял участие в семинаре для представителей государственных и муниципальных органов, а также других организаций, оказывающих меры поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям. Он организован аппаратом полномочного представителя президента РФ в ЦФО совместно с Российским обществом «Знание».

Губернатор Павел Малков принял участие в семинаре для представителей государственных и муниципальных органов, а также других организаций, оказывающих меры поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям. Он организован аппаратом полномочного представителя президента РФ в ЦФО совместно с Российским обществом «Знание».

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, первый зампред правительства региона Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, руководители администраций муниципальных образований, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», РРОО «Ассоциация ветеранов СВО», военного комиссариата, представители Социального фонда России по Рязанской области, духовенства.

В рамках двухдневной образовательной программы семинара запланированы лекции ведущих экспертов, практикумы, мастер-классы и деловые игры. Состоится обсуждение лучших практик регионов ЦФО по поддержке участников СВО и членов их семей.

Губернатор отметил, приветствуя участников семинара, что в Рязанской области выстроена комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей, она постоянно совершенствуется. В настоящее время четкая работа выстроена по всем направлениям: от медицинской и социальной помощи до образования и занятий спортом.

«Этот семинар — еще один важный шаг в развитии нашей большой работы, хорошая возможность обменяться полезным опытом, а также получить рекомендации специалистов. Благодарю аппарат полномочного представителя Президента России в ЦФО, Российское общество „Знание“ за поддержку в организации этого обучающего семинара, — сказал Павел Малков. — Рязанская область стала одним из первых регионов в ЦФО, где он проводится. Обязательно почерпнем здесь новое для работы, будет и практический результат. Уверен, что семинар будет полезным абсолютно для всех, кто работает с участниками СВО и членами их семей».

По словам главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаила Максимова, семинар организован в соответствии с задачами, поставленными Президентом России.

«Необходимо обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, создать все условия для их адаптации и социальной интеграции. Проводимый семинар направлен именно на это. Сегодня и завтра участники поделятся опытом и наработанными практиками, что позволит в последующей работе лучше ориентироваться в решении поставленных задач», — отметил он.

В рамках семинара Павел Малков и Михаил Максимов вручили региональные награды и награды полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Их удостоились представители военного комиссариата Рязанской области, министерства труда и социальной защиты населения региона, администрации Скопинского и Клепиковского муниципальных районов за большую работу по поддержке участников СВО и членов их семей, добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.