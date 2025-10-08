Молодежный центр ГРПЗ провел Спартакиаду

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) подвели итоги корпоративного первенства для сотрудников предприятия. В мероприятии, приуроченном к 20-летию Молодежного центра, приняли участие сотрудники различных подразделений завода.

На базе отдыха «Серебряные пруды» в деревне Сажнево в течение двух дней заводчане пробовали свои силы как в спортивной, так и творческой деятельности. Организаторы, в лице активистов Молодежного центра, подготовили для участников разноплановые задания. Это презентация команды с помощью плаката и творческого номера, эстафета, музыкальная викторина, ножной волейбол, конкурс «Кошки-мышки», игра по станциям. Также любой желающий мог принять участие в музыкальном лото и настольных играх.

По итогам первенства первое место у команды «Залетные», второе — у сборной «Инсайт», на третьей ступени пьедестала почета — «НИИ туда — НИИ сюда».

Своими впечатлениями поделился Павел Зотов, член команды «Инсайт»: «Организация Спартакиады, все конкурсы — просто супер! Потребовались не только спортивная подготовка, но и творческие навыки, умение разрабатывать и применять стратегию. Команда у нас была сплоченная и веселая, к каждому заданию мы подходили очень ответственно!».

Команды-победители награждены дипломами, а также всем участникам вручили памятные подарки.

«В этом году Молодежный центр отмечает юбилей — уже два десятка лет мы ведем свою деятельность, организуем различные мероприятия для заводчан, поддерживаем новых сотрудников, помогаем им влиться в коллектив, даем возможность проявить себя. На Спартакиаде в этом году мы убедились, что желание занять первое место не мешает членам соперничающих команд поддерживать друг друга. Команды, занявшие призовые места, разделяли буквально несколько баллов: несмотря на формальную конкуренцию, мы остаемся одним большим дружным коллективом!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Его задачи — реализация разноплановых общественно-значимых проектов с целью создания условий для всестороннего развития молодых сотрудников.