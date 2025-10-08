МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение для жителей Рязанской области

В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 8 октября, ночью и утром 9 октября на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200 — 800 метров. Ранее в регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.