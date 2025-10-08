Губернатор Павел Малков анонсировал Единый день озеленения в регионе

Губернатор Павел Малков анонсировал Единый день озеленения в регионе. Об этом стало известно на заседании правительства Рязанской области в среду, 8 октября. По поручению главы региона в октябре в Рязанской области объявлен месячник озеленения. В рамках акции в областном центре и всех других муниципальных образованиях будут высажены новые деревья и кустарники на улицах городов и населенных пунктов, на территории общественных пространств, во дворах жилых домов.

Павел Малков в ходе заседания поддержал предложение заместителя председателя правительства Рустама Халикова сделать в регионе Единый день озеленения и провести его 18 октября.

«С удовольствием присоединюсь к акции и всех приглашаю. У нас в регионе весь этот месяц посвящен озеленению. Этот день будет центральным в акции. Озеленение надо активно продолжать и только наращивать обороты. Сейчас аварийные деревья убираются, на их месте должны быть высажены новые. В Рязани, других городах и селах должно быть намного больше зелени. Зеленый город — это уютный, красивый город», — сказал он.

По словам заместителя председателя правительства Рустама Халикова, за первые дни акции «Октябрь — месяц озеленения» в Рязанской области уже высажено более 1500 саженцев на 64 территориях. Использованы различные виды растений: хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники. Общая площадь озеленения превысила 30,5 тысяч квадратных метров. В высадке зеленых насаждений приняли участие более 600 человек, это школьники и студенты, педагоги, сотрудники медицинских учреждений, организаций сферы культуры и спорта, работники коммунальных и дорожных служб, органов власти.

Губернатор поручил отработать все вопросы, связанные с организацией мероприятий, и проинформировать жителей с тем, чтобы рязанцы знали, куда приходить. По словам Павла Малкова, многие граждане, трудовые коллективы готовы участвовать в акции и внести вклад в работу по озеленению, им нужно предоставить такую возможность.

Малков также напомнил о необходимости обеспечения должного ухода за высаженными растениями. Кроме того, он подчеркнул, что одним из приоритетов сегодня является работа по качественному содержанию общественных пространств, которые были благоустроены и обновлены в регионе в последние годы.