ВС России освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. За сутки поражены энергетическая, транспортная инфраструктура и хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, 16 реактивных снарядов HIMARS и 416 беспилотников.
