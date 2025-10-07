ВС России освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Российская армия освободила Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. За сутки поражены энергетическая, транспортная инфраструктура и хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, 16 реактивных снарядов HIMARS и 416 беспилотников.