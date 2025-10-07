В России могут ввести электронные ветпаспорта для домашних животных

Рязань
Депутаты Госдумы предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных в России. Инициатива, направленная главе Минприроды Александру Козлову, должна быть включена в федеральный закон о регистрации питомцев. По мнению авторов электронный паспорт заменит бумажный и будет содержать данные о животном (вид, порода, пол, год рождения, маркировка), владельце, прививках и ветеринарных процедурах. Оформление через портал «Госуслуги» упростит использование документа при поездках, получении медуслуг и регистрации в гостиницах для животных, а также обеспечит постоянный доступ к актуальной информации о здоровье питомца.

Депутаты Госдумы предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных в России. Как сообщает РИА Новости, это предложение было направлено главе Минприроды РФ Александру Козлову и должно быть включено в готовящийся федеральный закон о регистрации домашних животных.

Авторы инициативы, депутаты Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов, считают, что электронный ветеринарный паспорт станет современным аналогом бумажной версии. В новом документе будет содержаться важная информация о питомце, включая вид, породу, пол, год рождения и маркировку, а также данные о владельце, прививках и ветеринарных процедурах.

Электронный ветпаспорт, оформленный через портал «Госуслуги», упростит жизнь владельцам домашних животных. Он сможет использоваться для поездок, получения медицинских услуг, регистрации в гостиницах для животных и в других ситуациях. Кроме того, этот документ обеспечит доступ к актуальной информации о состоянии здоровья питомца.