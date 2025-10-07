Рязанке вернут с процентами похищенные мошенниками почти 200 тысяч рублей

Отмечается, что в июле 2025 года женщина зарегистрировалась на веб-сайте, где неизвестный предложил ей делать ставки на курсы валют. Потерпевшая последовала советам афериста, получила небольшую прибыль. Деньги ей предложили вывести, но под предлогом уплаты комиссии. Женщина перевела с карты на указанные мошенником телефонные номера 185 тысяч рублей и лишилась их. Возбуждено уголовное дело. Во время следствия установили злоумышленников, на банковские счета которых поступили деньги. Ими оказались жители Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Нижнего Новгорода и Чувашской Республики.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с владельцев счетов деньги с процентами.