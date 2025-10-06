В Рязанской области поймали пьяного водителя Opel без «прав»

Инцидент произошел 5 октября в 16:05. Сотрудники ГАИ остановили на улице Ломоносова в Сараях 49-летнего жителя Красноярска. Выяснилось, что у мужчины нет прав. В 2025 году его привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Кроме того, алкотестер показал 0,370 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления машиной. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 части 1 УК РФ.

Об этом сообщил ИД «Пресса».

