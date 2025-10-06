В Госдуме призвали повысить оклад срочникам

С инициативой выступил депутат Михаил Делягин. Он считает, что денежное довольствие для военнослужащих срочной службы нужно увеличить в три раза. «Даже с учетом планируемой в этом году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 руб. Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей», — заявил депутат. Делягин просит министра увеличить оклад до 7500 руб. или до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения России.

