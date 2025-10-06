В ЦБ назвали лидирующие символы для новой банкноты в 500 рублей

Рязань
Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске стала лидером в онлайн-голосовании за символы для новой 500-рублёвой банкноты. За галерею проголосовало более 430 тысяч человек, пишет Life.ru.

Конкурс, организованный Банком России, проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется разместить достопримечательности Пятигорска.

На втором месте находится орел на горе Горячей с более чем 120 тысячами голосов, а гора Бештау заняла третье место с 67 тысячами голосов.

Голосование также идет за изображение на обратной стороне банкноты, где будут представлены символы Северо-Кавказского федерального округа. Лидером здесь является гора Эльбрус с более 330 тысячами голосов, а на втором месте — деловой центр «Грозный-Сити» с более 295 тысячами голосов.

Художники создадут дизайн банкноты на основе результатов голосования, а окончательный вариант утвердит совет директоров Банка России. Выпуск новой 500-рублёвой купюры запланирован на второе полугодие 2026 года.