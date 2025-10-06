Рязанская область заняла 44 в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

По итогам 2024 года Рязанская область набрала 59,48 балла (в 2023 году было 45,94 балла). В расчетах эксперты учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю жителей с доходами выше 60 тыс. рублей, объём банковских вкладов, долю бедных, долю семей, имеющих возможность купить квартиру в ипотеку. Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в топ-10 рейтинга. Аутсайдерами стали Чечня, республики Тыва и Ингушетия.

Рязанская область заняла 44 в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Об этом сообщает РИА Новости.

