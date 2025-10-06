Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
15°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.80 / 82.50 06/10 11:25
Нал. EUR 96.70 / 98.50 06/10 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 638
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 625
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанская область заняла 44 в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
По итогам 2024 года Рязанская область набрала 59,48 балла (в 2023 году было 45,94 балла). В расчетах эксперты учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю жителей с доходами выше 60 тыс. рублей, объём банковских вкладов, долю бедных, долю семей, имеющих возможность купить квартиру в ипотеку. Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в топ-10 рейтинга. Аутсайдерами стали Чечня, республики Тыва и Ингушетия.

Рязанская область заняла 44 в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам 2024 года Рязанская область набрала 59,48 балла (в 2023 году было 45,94 балла). В расчетах эксперты учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю жителей с доходами выше 60 тыс. рублей, объём банковских вкладов, долю бедных, долю семей, имеющих возможность купить квартиру в ипотеку.

Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в топ-10 рейтинга. Аутсайдерами стали Чечня, республики Тыва и Ингушетия.