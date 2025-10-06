Рязанская область попала в топ-10 регионов ЦФО по посещаемости санаториев летом

Летом 2025 года в санаториях региона отдохнули 6,4 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2024 году. В топ-5 по посещаемости санаториев летом в ЦФО вошли Московская (135 тысяч человек), Ивановская (23.6 тысяч), Ярославская области (19,4 тысяч), Москва (15.7 тысяч) и Тульская область (15,4 тысяч). Рязанская область оказалась на 10 месте.

Рязанская область попала в топ-10 регионов ЦФО по посещаемости санаториев летом. Об этом сообщили на сайте Санатории-России. рф .

По данным портала, летом 2025 года в санаториях региона отдохнули 6,4 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2024 году.

В топ-5 по посещаемости санаториев летом в ЦФО вошли Московская (135 тысяч), Ивановская (23.6 тысяч), Ярославская области (19,4 тысяч), Москва (15.7 тысяч) и Тульская область (15,4 тысяч). Рязанская область оказалась на 10 месте.