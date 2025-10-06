Рязанцы могут выбрать символы для новой банкноты номиналом 500 рублей

Купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорск. Каждому участнику народного голосования предстоит выбрать один символ для лицевой стороны банкноты и еще один — для оборотной. В список для лицевой стороны вошли достопримечательности Пятигорска, среди которых, например, Гора Бештау, Лермонтовская галерея или беседка «Эолова арфа». Среди символов для оборотной стороны купюры — известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа. Голосование завершится 14 октября.

