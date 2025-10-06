Рязань
Итоги года
Публикации
Новое
Рязанцы могут выбрать символы для новой банкноты номиналом 500 рублей
Рязанцы могут выбрать символы для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что Центробанк проводит онлайн-голосование по выбору символов, которые появятся на обновлённой банкноте 500 рублей.

Купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорск.

Каждому участнику народного голосования предстоит выбрать один символ для лицевой стороны банкноты и еще один — для оборотной.

В список для лицевой стороны вошли достопримечательности Пятигорска, среди которых, например, Гора Бештау, Лермонтовская галерея или беседка «Эолова арфа».

Среди символов для оборотной стороны купюры — известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

Голосование завершится 14 октября.