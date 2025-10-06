Рязанцев предупредили о временном закрытии пункта приема платежей в Канищеве

«Р-Энергия» временно закрыла пункт приема платежей в микрорайоне Канищево на улице Станкозаводская, д. 27 из-за технических проблем. Об этом сообщила пресс-служба компании. При необходимости услуги можно оплатить в ближайших пунктах, расположеных по следующим адресам: улица Интернациональная, д. 24, кор. 1; улица Октябрьская, д. 31; улица Крупской, д. 19.