Руководителя рязанской агрофирмы оштрафовали за работу сотрудника в выходной
Руководителя агрофирмы в Ухоловском районе оштрафовали за работу сотрудника в выходной. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
