Россиянам хотят разрешить предъявлять полицейским паспорт в электронном виде

По словам депутатов, на данный момент с помощью цифрового паспорта можно покупать сигареты и алкоголь, а также посещать музеи и заселяться в гостиницах. Однако при проверке личности полицейские требуют бумажный документ, отметили авторы инициативы. Так, депутаты предложили разрешить предъявлять паспорт через «Госуслуги». Эта мера, по их мнению, сократит нагрузку на полицейских и ускорит идентификацию граждан.

Россиянам хотят разрешить предъявлять полиции паспорт через «Госуслуги». С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин, передало 6 октября ТАСС.

По их словам, на данный момент с помощью цифрового паспорта можно покупать сигареты и алкоголь, а также посещать музеи и заселяться в гостиницах. Однако при проверке личности полицейские требуют бумажный документ, отметили авторы инициативы.

Так, депутаты предложили разрешить предъявлять паспорт через «Госуслуги». Эта мера, по их мнению, сократит нагрузку на полицейских и ускорит идентификацию граждан.