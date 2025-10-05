Ночью над Россией сбили 32 украинских беспилотника

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них по 11 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей, пять БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области, и по одному беспилотнику в небе Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областей и в Республике Мордовия.