За четыре часа над Россией сбили 17 БПЛА

За четыре часа над Россией сбили 17 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

БПЛА самолетного типа перехватили средства ПВО с 13:00 до 17:00 4 октября.

12 беспилотников сбили над Белгородской областью, два — над Курской областью.

Еще по одному дрону уничтожили над Брянской, Орловской и Тульской областями.