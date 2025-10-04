За четыре часа над Россией сбили 17 БПЛА
БПЛА самолетного типа перехватили средства ПВО с 13:00 до 17:00 4 октября. 12 беспилотников сбили над Белгородской областью, два — над Курской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской, Орловской и Тульской областями.
