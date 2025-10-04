В Рязанской области беспилотная опасность отменена

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязани и области с 15:54 4 октября. Жителей призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 19:25 беспилотную опасность в регионе отменили.