В Рязани из-за ДТП образовалась пробка
ДТП произошло 4 октября на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что из-за аварии движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
