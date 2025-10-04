В Рязани из-за ДТП образовалась пробка

ДТП произошло 4 октября на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что из-за аварии движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.