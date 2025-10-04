Опубликован прогноз погоды на 5 октября в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Днем местами ожидается дождь. Ветер будет юго-восточный, до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8°С, днём +13…+18°С.