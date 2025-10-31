Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России

Как заявил Зеленский, цели якобы определены вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки. Кроме того, он пригрозил президенту России Владимиру Путину в случае, если тот приедет в Покровск в ДНР.