В Туле в массовом ДТП четыре человека погибли, еще 22 пострадали. Об этом сообщило ТАСС.

ДТП произошло утром 31 октября на Пролетарском мосту в центре Тулы. Столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки.

По последним данным, четыре человека погибли. Еще 22 получили травмы разной степени тяжести. Погибшие — пассажиры общественного транспорта.

На месте происшествия работали экстренные службы. Возбуждены уголовные дела.

Фото и видео взято из соцсетей