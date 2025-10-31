В сторону Рязани образовалась пробка из-за аварии на трассе М5 «Урал»
Утром 31 октября на трассе М-5 «Урал» в районе Луховиц произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка в направлении Рязани. Об этом сообщили в телеграм-канале «M5 Ural Team». Уточняется, что авария произошла после перекрёстка на Новорязанском шоссе. На видео видно столкновение легкового автомобиля с фурой, в результате чего дорога практически полностью заблокирована. Пробку также подтверждает сервис Яндекс. Карты.
Фото: «M5 Ural Team»