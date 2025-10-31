В Рязанской области выросли зарплаты водителей
За 9 месяцев 2025 года средняя зарплата водителя в регионе составила 119,4 тысячи рублей.
В Рязанской области выросли зарплаты водителей. Об этом пишет сервис HH.RU.
За 9 месяцев 2025 года средняя зарплата водителя в регионе составила 119,4 тысячи рублей.
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области:
- Водитель-экспедитор грузового автотранспорта категории Е — от 230 000 до 400 000 ₽ за месяц;
- Водитель-курьер на своем автомобиле в Купер — до 359 000 ₽ за месяц;
- Водитель-курьер на личном грузовом автомобиле (Рязань) — от 165 600 до 387 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Водитель-международник (категории Е), Китай — от 250 000 до 300 000 ₽ за месяц;
- Водитель категории С на самосвал SHACMAN 8*4 по перевозке нерудного материала — от 220 000 ₽ за месяц.