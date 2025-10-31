В России высказались о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование, и вопрос заключается лишь во времени. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Гриб отметил, что во многих развитых странах обучение по 12-летней системе начинается с шести лет, и российские дети по уровню подготовки не уступают своим сверстникам из Японии, Китая и Европы. Он подчеркнул, что обсуждение перехода не должно вызывать панику, а само внедрение возможно при соответствующем планировании.

По словам Гриба, сокращение числа первоклассников в России не должно приводить к уменьшению педагогического штата. Переход на 12-летнюю систему образования позволит сохранить учительские кадры и даст выпускникам возможность поступать в вузы в возрасте 18 лет.

Заместитель секретаря также отметил, что идея 12-летнего образования уже частично реализуется через «нулевой класс» в детских садах, который служит подготовкой к школе. Это особенно актуально для крупных городов, где есть возможности для организации таких программ. Однако в малых городах и селах не все семьи могут отправить детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств. Тем не менее, школьное образование остается обязательным, и программы старших дошкольных групп всё больше приближаются к начальному обучению.