Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.60 / 80.91 31/10 13:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 31/10 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
481
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 750
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 161
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России высказались о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование, вопрос лишь во времени, заявил замсекретаря ОП Владислав Гриб. Обучение по 12-летней системе в развитых странах начинается с 6 лет, при этом уровень подготовки российских детей не уступает сверстникам из Японии, Китая и Европы. Гриб подчеркнул, что переход возможен при планировании и не должен вызывать панику. Сокращение числа первоклассников не значит уменьшения числа учителей — напротив, 12-летняя система позволит сохранить педагогические кадры и даст выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Идея уже частично реализуется через «нулевой класс» в детсадах, важный для крупных городов.

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование, и вопрос заключается лишь во времени. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Гриб отметил, что во многих развитых странах обучение по 12-летней системе начинается с шести лет, и российские дети по уровню подготовки не уступают своим сверстникам из Японии, Китая и Европы. Он подчеркнул, что обсуждение перехода не должно вызывать панику, а само внедрение возможно при соответствующем планировании.

По словам Гриба, сокращение числа первоклассников в России не должно приводить к уменьшению педагогического штата. Переход на 12-летнюю систему образования позволит сохранить учительские кадры и даст выпускникам возможность поступать в вузы в возрасте 18 лет.

Заместитель секретаря также отметил, что идея 12-летнего образования уже частично реализуется через «нулевой класс» в детских садах, который служит подготовкой к школе. Это особенно актуально для крупных городов, где есть возможности для организации таких программ. Однако в малых городах и селах не все семьи могут отправить детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств. Тем не менее, школьное образование остается обязательным, и программы старших дошкольных групп всё больше приближаются к начальному обучению.