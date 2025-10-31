В Госдуме объяснили, как военные могут получить землю от государства

Депутат Гаврилов сообщил, что военнослужащие-контрактники имеют право на получение земельных участков для строительства домов. Об этом сообщает GR.ru.

Это право сохраняется даже после увольнения, если служба составила десять и более лет или увольнение произошло по состоянию здоровья. Муниципалитеты должны предоставлять такие участки в первую очередь, что значит, что военные не ждут своей очереди, как обычные граждане.

С 1 января 2024 года в некоторых регионах вводятся дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Например, в Пермском крае, Ростовской области и Иркутской области ветераны СВО могут получить землю бесплатно. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие участие в СВО или наличие наград.

Также военнослужащие могут участвовать в программе получения «гектара» земли, которая действует до 2040 года и охватывает 18 регионов. Заявку можно подать онлайн. Гаврилов подчеркнул, что важно продолжать расширять эти программы поддержки для военнослужащих и ветеранов.