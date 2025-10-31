Рязань
В Госдуме объяснили, как военные могут получить землю от государства
Депутат Гаврилов сообщил, что военнослужащие-контрактники имеют право на земельные участки для строительства домов, и это право сохраняется после увольнения при службе 10+ лет или по состоянию здоровья. Муниципалитеты обязаны предоставлять такие участки в приоритетном порядке, без очереди. С 1 января 2024 года в регионах (Пермский край, Ростовская и Иркутская области) вводятся дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей: земля может предоставляться бесплатно при подтверждении участия или наличия наград. Также действует программа «гектар» до 2040 года, охватывающая 18 регионов, с возможностью онлайн-заявки. Гаврилов отметил важность расширения подобных программ поддержки военнослужащих и ветеранов.

Депутат Гаврилов сообщил, что военнослужащие-контрактники имеют право на получение земельных участков для строительства домов. Об этом сообщает GR.ru.

Это право сохраняется даже после увольнения, если служба составила десять и более лет или увольнение произошло по состоянию здоровья. Муниципалитеты должны предоставлять такие участки в первую очередь, что значит, что военные не ждут своей очереди, как обычные граждане.

С 1 января 2024 года в некоторых регионах вводятся дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Например, в Пермском крае, Ростовской области и Иркутской области ветераны СВО могут получить землю бесплатно. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие участие в СВО или наличие наград.

Также военнослужащие могут участвовать в программе получения «гектара» земли, которая действует до 2040 года и охватывает 18 регионов. Заявку можно подать онлайн. Гаврилов подчеркнул, что важно продолжать расширять эти программы поддержки для военнослужащих и ветеранов.