Скончался режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

Мужчина скончался в возрасте 85 лет. Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм».