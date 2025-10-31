Скончался режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов
Мужчина скончался в возрасте 85 лет. Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм».
