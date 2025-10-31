Рязанцы сообщили о прорыве канализации на перекрестке улиц Островского и Полетаева

По словам местных жителей, нечистоты текут из люков с 27 октября. «Стоит жуткий запах канализации, течет из люков, все заливает, дорогу перейти невозможно. Несколько раз вызывали службы, приезжали, посмотрели, уехали. Отходы уже дошли до ЦПКиО, дышать невозможно, особенно жителям ближайших домов», — рассказала рязанка.